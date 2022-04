Carregar reprodutor de áudio

Lewis Hamilton não tem planos de cumprir a ordem da FIA aos pilotos de Fórmula 1 que usam joias em seus carros, pois ele diz que alguns de seus brincos não podem ser removidos fisicamente.

Antes do GP da Austrália do último fim de semana, a FIA lembrou aos pilotos que as regras do esporte proíbem o uso de certas joias por motivos de segurança.

O regulamento de longa data, que forma o Artigo 5 do terceiro capítulo do Apêndice L do Código Esportivo Internacional do órgão regulador, foi destacado nas notas do evento divulgadas para Melbourne pelo diretor de corrida, Niels Wittich.

A redação completa da regra afirma: “O uso de joias na forma de piercing no corpo ou correntes de metal no pescoço é proibido durante a competição e, portanto, pode ser verificado antes do início”.

Como a aplicação da regra não está em vigor há muitos anos, o lembrete veio como parte do desejo do diretor de corrida da F1, Niels Wittich, de garantir que os padrões de segurança sejam os mais altos possíveis, especialmente com as lições aprendidas com o acidente de Romain Grosjean, no GP do Bahrein de 2020.

Mas, embora existam motivos óbvios de segurança que levaram à decisão, Hamilton acredita que a aplicação da lei é um passo longe demais. Além disso, ele diz que é fisicamente impossível para ele remover alguns de seus brincos para que ele possa atender ao pedido da FIA.

“Não tenho planos de remover [as joias]”, disse ele. “Sinto que há coisas pessoais. Você deve ser capaz de ser quem você é.

“Há coisas que eu não posso remover. Então, eu não posso nem tirar... esses na minha orelha direita, eles estão literalmente soldados. Então eu vou ter que cortá-los ou algo assim. Então eles vão ficar”.

A repressão às joias, em um fim de semana em que a FIA também deixou claro que quer impor a exigência de que os pilotos usem roupas íntimas à prova de fogo, não atraiu o apoio universal dos pilotos.

E embora seja o primeiro confronto notável entre os novos diretores de prova e os competidores, é improvável que a situação se agrave.

O chefe da Mercedes, Toto Wolff, disse à Press Association nesta semana que não tinha certeza se era sensato para a FIA começar uma briga por joias, mas viu o quadro geral.

Falando sobre o trabalho que Wittich fez, Wolff disse: “A forma como ele correu nas primeiras corridas foi respeitosa, sólida e ele não errou em nada.

"Mas isso [o banimento de joias] é uma batalha que ele precisa ter nesta fase? No entanto, se for o maior erro infeliz de um diretor de corrida, eu o repetiria mil vezes."

