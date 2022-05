Carregar reprodutor de áudio

O GP de Miami fará a sua estreia na Fórmula 1, com a maior categoria do automobilismo mundial desfilando seus carros nas ruas de um dos principais pontos turísticos dos EUA.

A corrida virá em um grande momento, com a consolidação do sucesso da série Drive to Survive da Netflix e a confirmação recente do GP de Las Vegas que estará no calendário em 2023.

Baseado nisso, a equipe do Motorsport.com analisa a ‘americanização’ da F1, por meio também da origem do Grupo Liberty Media, detentor dos direitos comerciais da F1.

