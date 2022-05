Carregar reprodutor de áudio

Mesmo tendo "apenas" 24 anos, Max Verstappen vai consolidando seu nome na história da Fórmula 1. Disputando sua oitava temporada no Mundial, o holandês, além de já possuir um título em seu nome, conquistado de forma dramática em cima de Lewis Hamilton no ano passado, vem colocando seu nome em outras marcas. E a vitória no GP de Miami colaborou para isso.

Ao bater Charles Leclerc no último domingo para vencer pela terceira vez na temporada 2022, o atual campeão da F1 chega à marca de 23 vitórias conquistadas em sua carreira na F1. Isso o coloca no patamar de outros dois campeões, sendo que um deles possui uma ligação especial com o holandês: o sogro Nelson Piquet, pai de sua namorada Kelly Piquet, e Nico Rosberg, cujo título em 2016 também veio após uma disputa intensa contra Hamilton.

Sua 23ª vitória veio na 146ª corrida disputada e, apesar de estar cerca de 200 GPs atrás do recordista Kimi Raikkonen, sua pouca idade e o grande número de GPs realizados na F1 atual levantam a possibilidade dele se aproximar ou até mesmo bater a marca do finlandês em menos de uma década. Vale lembrar que, neste ano, Fernando Alonso deve assumir o título de piloto mais experiente do grid.

Mas nesse sentido, Verstappen mantém e deve manter uma marca que jamais será batida: o de piloto mais jovem a disputar um GP, tendo apenas 17 anos e 166 dias quando disputou sua prova de estreia, na Austrália em 2015. Desde então, a FIA modificou o regulamento, proibindo a participação de pilotos com menos de 18 anos na categoria, o que torna esse título praticamente imbatível.

A vitória de Verstappen no GP de Miami colocou ainda o holandês em um seleto grupo: o dos dez pilotos com mais pódios na história da F1. Essa foi a 63ª vez em que o atual campeão terminou uma corrida entre os três primeiros colocados. Assim, ele passa a ocupar a 10ª posição dessa tabela, liderada por Hamilton, com 183 pódios em sua carreira.

Ex-jogador da NFL Dan Marino entrega o troféu de vencedor a Verstappen no GP de Miami Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

Em segundo vem Michael Schumacher, com 155, seguido de Sebastian Vettel com 122, enquanto Alain Prost (106) e Kimi Raikkonen (103) completam os cinco primeiros. A lista conta com dois brasileiros: Ayrton Senna (80) e Rubens Barrichello (68). Com seu rendimento neste começo de temporada, não seria ilógico acreditar que Verstappen possa subir para a oitava posição até o fim do ano, superando Valtteri Bottas (67) e Barrichello.

Ainda em termos de pódio, Verstappen já detém um recorde importante: o piloto que mais terminou nas três primeiras posições ao longo de uma temporada. No ano passado, o holandês teve um rendimento impressionante, subindo ao pódio 18 vezes em 22 corridas, ficando de fora apenas com os abandonos em Baku, Silverstone e Monza, além de uma nona colocação na Hungria após um acidente na largada.

Com um longo caminho pela frente, e uma ligação mais forte do que nunca com a Red Bull, que parece ter encontrado novamente o caminho das vitórias assim como no começo dos anos 2010, não deve surpreender ninguém o fato de Verstappen seguir trilhando uma trajetória de sucesso na F1, passando a figurar em posições mais altas dos recordes históricos da categoria.

