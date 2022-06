Carregar reprodutor de áudio

Após duas corridas com atualizações importantes em seus carros, a Ferrari não conseguiu converter potencial em vitórias. Mais do que isso, durante o GP de Mônaco, um erro de estratégia para Charles Leclerc o fez perder uma vitória quase certa, ou pelo menos de reduzir a diferença do piloto monegasco para Max Verstappen.

A equipe do Motorsport.com analisa todos os momentos importantes da corrida e também sobre o futuro do evento em Monte Carlo.

VÍDEO: Confusão nos pits tirou vitória de Leclerc?

