George Russell ficou desapontado ao descobrir que sua ultrapassagem “muito arriscada” para cima de Lando Norris no GP de Mônaco de Fórmula 1 não foi exibida pelo diretor de TV. O piloto da McLaren saía dos pits com os slicks e entrou no traçado ideal da corrida logo à frente do competidor da Mercedes, que precisou jogar seu carro para a direita e passá-lo em meio a subida do Cassino.

A manobra deu o quinto lugar a Russell, que havia se classificação atrás de Norris. Porém, naquele momento, os expectadores não souberam nada da ultrapassagem, pois o piloto da Mercedes estava à frente antes da sequência de pitstops. Posteriormente, o lance foi visto nas redes sociais – um clipe da onboard de Russell.

“Foi uma corrida positiva, eu acho”, disse o britânico, questionado pelo Motorsport.com. “Com os pneus duros, éramos o carro mais rápido da pista em muitos pontos e eu estava buscando os limites e isso é muito legal”, completou.

“Eles não mostraram minha ultrapassagem para cima do Lando, o que é um pouco desapontador. Ele saiu dos pits diretamente na minha frente e meio que me atravessou. Eu consegui ultrapassá-lo mesmo na parte molhada. Então, isso foi muito bom. Eu consegui ir até o final, mas não foi fácil com os pneus médios”, prosseguiu.

À Sky Sports F1, ele disse: “foi muito arriscado de dentro do carro para as condições úmidas de Mônaco, mas, obviamente, não bom o suficiente para o produtor de TV”.

Ao saber pelo Motorsport.com da satisfação de Russell ao ultrapassá-lo, Norris disse que aconteceu simplesmente pela diferença na temperatura dos pneus.

“Se isso foi uma mega ultrapassagem, então ele fez algumas ultrapassagens de m...”, declarou o piloto da McLaren. “Eu apenas saí dos boxes no molhado e ele vinha de uma volta com os pneus slicks, que eram os pneus ideais a se estar”, continuou.

“Ele tinha pneus aquecidos e eu não. Ele veio e me passou, simples. Eu não estou impressionado com isso, estou mais frustrado”, finalizou Norris.

