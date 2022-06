Carregar reprodutor de áudio

A Fórmula 1 chegou a 1/3 da temporada de 2022, e o novo carro é o foco da equipe do Podcast Motorsport.com, que fala sobre o que até agora o novo modelo tem acertado e o que tem errado. Carlos Costa e Guilherme Longo pontuam os acertos e erros que estão interferindo na qualidade das corridas.

O programa, apresentado por Erick Gabriel, também conta com o Momento Stock Car, destacando o tricampeão, Daniel Serra, que busca o tri das 24 Horas de Le Mans.

