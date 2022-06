Carregar reprodutor de áudio

Consultor da Red Bull, Helmut Marko acredita que as recentes performances da Mercedes colocam a equipe com potencial para brigar pelo título Fórmula 1 de 2022.

Apesar da Mercedes, octacampeã mundial de construtores, estar 101 pontos atrás da Red Bull, líder desta classificação, após sete corridas, Marko a considera como “perigosa” devido aos tempos de volta que seus carros ocasionalmente são capazes de fazer.

Na classificação de pilotos, Max Verstappen é o líder e tem 41 pontos de vantagem para o melhor piloto da Mercedes, George Russell, e 75 para Lewis Hamilton. Ainda que tenha essa distância, Marko vê potencial nas flechas de prata, ainda mais depois das atualizações feitas no W13 em Barcelona.

“A Mercedes tem feito incríveis voltas nos treinos e as vezes me corridas, com Hamilton e Russell”, disse Marko ao Formel1.de. “Não é continuadamente, então, para nós, é difícil interpreter de ontem vem esse tempo. Ouvindo atentamente o pessoal da Mercedes, acho que eles também não sabem”, prosseguiu.

“Mas é um potencial perigoso que parece estar lá. Uma vez que eles conseguirem colocar isso durante todo uma corrida, então eles estarão lá em cima ou bem à frente”, continuou.

Quando perguntado se ele achava que a Mercedes estava blefando sobre sua velocidade durante toda a temporada, ele respondeu: "Não, não é um blefe. Blefaram quando eles tinham uma estranha vantages de motor, como no ano passado com o motor do Hamilton – lá eles estavam blefando forte”, declarou.

“É realmente difícil entender onde este carro é incrivelmente rápido… eles são os mais rápidos em um estágio, mas não dura muito tempo. O que muda lá é que eles não conseguem andar assim o tempo todo. Esse é, graças a Deus, o problema que ainda possuem”, apontou o dirigente.

Marko prosseguiu dizendo acreditar que a Mercedes está no mesmo patamar da Red Bull na questão do peso do carro, cerca de cinco quilos acima do limite, mas que ambos estão atrás da Ferrari.

“Acho que a Ferrari está praticamente no limite. O positivo é que temos uma reserva de décimos para baixar quando alcançarmos o peso mínino, que é algo que não se faz do dia para noite”, finalizou.

Veja o RISCO que a Ferrari corre contra a RED BULL em 2022 e saiba por que a RBR está OTIMISTA na F1

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #181 – O que novo carro da F1 tem de melhor e pior até agora?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: