O GP de Singapura voltou à Fórmula 1 após dois anos de ausência, devido à pandemia, mas com uma corrida com a qual muitos acabaram descontentes. A chuva que assolou o circuito de Marina Bay antes da prova acabou interferindo nela desde o seu início e também em seu andamento.

Por isso, o podcast Motorsport.com analisa se o evento, bem como outros realizados em circuitos de rua, merecem a manutenção no calendário. No MOMENTO STOCK CAR, os resultados dos pilotos da categoria em competições internacionais. Ouça já!

