O Podcast Motorsport.com chega falando sobre a crise na Mercedes e o que pode acontecer com a carreira de Lewis Hamilton caso ela permaneça. Será que ele aguentaria ficar com um carro não competitivo até 2026? Outra equipe seria uma opção? Confira o debate com os repórteres Erick Gabriel, Carlos Costa e Guilherme Longo.

