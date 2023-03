Carregar reprodutor de áudio

A Fórmula 1 está prestes a realizar a segunda etapa da temporada de 2023. O palco será Jeddah, com o GP da Arábia Saudita, que recebe a maior categoria do automobilismo mundial pela terceira vez em sua história.

Com a corrida prestes a acontecer, entra no ar o TELEMETRIA, com Rico Penteado, que abre as portas do fim de semana com tudo o que pode rolar na Arábia. Será que haverá mais um passeio da Red Bull? A Ferrari tem condições de diminuir a diferença para a equipe campeã mundial? A Aston Martin continuará a surpreender?

O TELEMETRIA tem a apresentação de Erick Gabriel e conta com a participação de Carlos Costa, ambos repórteres do Motorsport.com.

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #220 - Fernando Alonso pode ser a 'salvação' da F1 em 2023?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: