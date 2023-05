Os pilotos da Fórmula 1 têm se mostrado incomodados com algumas ‘novidades’ impostas pela empresa que detém os direitos comerciais da categoria, a Liberty Media, fazendo até com que o CEO, Stefano Domenicali diga que os competidores não podem ser “egoístas”. Com isso, a equipe do Podcast Motorsport.com analisa no que ele pode estar certo e no que os pilotos podem ter razão. O MOMENTO STOCK CAR também é destaque com tudo o que rolou em Tarumã.

