O mistério sobre o último contrato de Max Verstappen com a Red Bull, em que supostamente há uma cláusula que livra o holandês de seu acordo caso Helmut Marko saia do time, pode agitar ainda mais o mercado para 2025 da Fórmula 1. Será que nessa toada, Felipe Drugovich pode ter alguma chance? A equipe do Podcast Motorsport.com analisa as situações do tricampeão mundial e do brasileiro.

