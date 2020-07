Poder, honra e 'pódio': o que está em jogo no GP da Hungria de F1?

Depois de duas corridas repletas de polêmicas dentro e fora da pista na Áustria, a Fórmula 1 vai a Budapeste para o GP da Hungria, terceira etapa da temporada 2020 da categoria máxima do automobilismo mundial.

Em jogo, a liderança do campeonato, disputada de forma ferrenha entre os pilotos da Mercedes, Valtteri Bottas e Lewis Hamilton. Entretanto, não é apenas a equipe alemã que estará sob os holofotes no Red Bull Ring.

Também é preciso ficar de olho na Ferrari, que terá novidades no próximo fim de semana. Além do time de Maranello, vale observar Red Bull, McLaren e Racing Point e até as equipes do fundo do grid, como Haas e Williams. É o que o Motorsport.com mostra abaixo.

A briga entre Bottas e Hamilton

Valtteri Bottas, Mercedes-AMG Petronas F1 and Race Winner Lewis Hamilton, Mercedes-AMG Petronas F1 on the podium with the champagne Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Prestes a ter a renovação para 2021 anunciada pela Mercedes, o finlandês Bottas lidera o campeonato. Entretanto, o britânico Hamilton deu show na segunda corrida e vem com tudo para Hungria, onde é dominante. Há como parar o hexacampeão em Budapeste?

Atualizações da Ferrari

Ferrari SF1000 front wing, Styrian GP Photo by: Giorgio Piola

Antes do GP da Áustria, que abriu a F1 2020, esperava-se que a Ferrari tivesse atualizações somente na Hungria. Entretanto, as dificuldades iniciais adiantaram parte das novidades já para o GP da Estíria. O resto chega em Budapeste. Será suficiente para a escuderia?

McLaren vs Racing Point

Lando Norris, McLaren MCL35, leads Lance Stroll, Racing Point RP20 Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Apesar da velocidade demonstrada pela Racing Point, a McLaren foi mais competente e soube capitalizar o rendimento nas provas do Red Bull Ring e está à frente da rival entre construtores. Na Hungria, veremos mais um capítulo da briga pelo posto de 'melhor do resto'.

A moral de Albon

Alex Albon, Red Bull Racing RB16 Photo by: FIA Pool

Após estar na iminência de brigar pela vitória no GP da Áustria, Alexander Albon decepcionou no GP da Estíria e foi indiretamente criticado pela Red Bull. Em Budapeste, o tailandês enfrentará forte escrutínio. A ver se o piloto encerra a etapa com mais ou menos moral.

O fundo do poço

Nicholas Latifi, Williams FW43, Romain Grosjean, Haas VF-20 and Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C39 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Do outro lado do grid, Alfa Romeo, Haas e Williams seguem mal. Os dois últimos times, inclusive, estão zerados no campeonato. Impulsionadas pela Ferrari, Alfa e Haas pioraram. A Williams está 'menos pior', mas continua sofrendo. Quem ficará com a lanterna da F1 2020?

