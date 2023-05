PÓDIO AO VIVO: Pérez vence e tudo sobre o GP do Azerbaijão de F1

A Fórmula 1 realizou neste domingo o GP do Azerbaijão, a quarta etapa da temporada 2023. E em meio a uma prova morna nas ruas de Baku, Sergio Pérez garantiu a vitória, com Max Verstappen em segundo e Charles Leclerc em terceiro.

Com isso, o mexicano chega à segunda vitória no ano e se aproxima do companheiro de equipe na briga do Mundial, se aproveitando ainda do triunfo na corrida sprint do sábado.

O Motorsport.com traz o melhor pós-corrida da internet brasileira com o programa PÓDIO, que analisa tudo sobre o GP do Azerbaijão e o fim de semana da Fórmula 1 em Baku.

Repórter do Motorsport.com, Carlos Costa apresenta o programa, que conta com a participação de Rico Penteado, engenheiro brasileiro com longa trajetória na F1, e Felipe Motta, apresentador da ESPN que, por muitos anos, cobriu a F1 in loco.

Acompanhe o Pódio pós-Azerbaijão ao vivo:

Aston Martin-Honda? RICO PENTEADO fala de "foto misteriosa", IMPACTO do acordo na F1 e mais; assista

