Após pausa de quase um mês, a Fórmula 1 volta a acelerar neste fim de semana, com uma passagem pelas ruas de Baku para mais uma edição do GP do Azerbaijão, que contou ainda com a primeira corrida sprint da temporada 2023.

A F1 aprovou uma programação diferenciada de fim de semana, que torna a sprint uma corrida isolada, sem implicações no GP de domingo.

No modelo adotado até o ano passado, a programação seguia este formato: um treino livre e a classificação no estilo Q1/Q2/Q3 na sexta-feira, definindo o grid da corrida sprint; no sábado, mais um TL e a corrida curta, cujo resultado formava o grid do GP no domingo.

Na proposta aprovada, a sexta-feira segue inalterada, mas com a classificação definindo o grid de largada do GP do domingo. No sábado, o TL2 deu lugar a um quali reduzido para a formação das posições de saída da sprint, que aconteceu no mesmo dia. Esse novo modelo segue o formato do quali de sexta, com Q1/Q2/Q3, mas de duração reduzidas: 12, 10 e 8 min, respectivamente. O monegasco Charles Leclerc, da Ferrari, foi pole, mas o mexicano Sergio Pérez, da Red Bull, venceu.

No sábado, o tempo foi de sol em Baku. Para o domingo, o tempo previsto também é de sol na capital do Azerbaijão, com ventos fracos sobre o circuito, temperaturas de cerca de 24°C e somente 4% de chances de chuva às 15h locais, quando está programada a largada em Baku (8h de Brasília).

Confira a programação do GP do Azerbaijão, que inaugura as sprints da temporada 2023 e que contará com a presença da etapa da Fórmula 2. Veja também a agenda dos programas ao vivo no canal do Motorsport.com no YouTube.

Fórmula 1 Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Sexta-feira 06h30 Bandsports Classificação GP Sexta-feira 10h Bandsports Classificação Sprint Sábado 05h30 Bandsports Corrida Sprint Sábado 10h30 Band e Bandsports Corrida Domingo 08h Band Fórmula 2 Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre Sexta-feira 04h05 Bandsports Classificação Sexta-feira 08h Bandsports Corrida 1 Sábado 08h15 Bandsports Corrida 2 Domingo 04h35 Bandsports Programas no YouTube do Motorsport.com Dia Horário TELEMETRIA Quarta-feira 15h DIRETO DO PADDOCK Quinta-feira 16h SEXTA-LIVRE Sexta-feira Após o TL2 Q4 Sábado Após a classificação PÓDIO Domingo Após a corrida RETA FINAL Segunda-feira 18h45

NOVA Sprint em Baku: qual o IMPACTO, horários com 2 qualis, como será e o que MUDA. Times afetado$!

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #227 - Quem tem mais a ganhar e a perder após 'miniférias' da F1?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: