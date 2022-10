Carregar reprodutor de áudio

Deu Max Verstappen no GP dos Estados Unidos de Fórmula 1! O atual campeão mundial faturou mais uma na temporada e com a vitória, somada ao quarto lugar de Pérez e com a pontuação única da Ferrari com Charles Leclerc - Sainz abandonou ainda na primeira volta, a Red Bull conquistou o campeonato mundial de construtores depois de nove anos.

