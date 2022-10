Carregar reprodutor de áudio

Na tarde deste domingo, foi disputado o GP dos Estados Unidos, 19ª de 22 etapas da temporada 2022. E quem prevaleceu no Circuito das Américas, em Austin, foi Max Verstappen, que voltou a vencer após triunfar no Japão e conquistar seu segundo título mundial da Fórmula 1 em Suzuka.

Além de novamente subir no lugar mais alto do pódio, o holandês ainda contribuiu para a conquista do título de construtores por parte da Red Bull, que confirma sua supremacia entre as equipes e levanta a taça das escuderias pela primeira vez desde 2013, quebrando a hegemonia da Mercedes.

A corrida

Na largada, o pole Carlos Sainz, da Ferrari, acabou tracionando mais lentamente que Verstappen, perdendo a liderança e caindo para segundo. Na tomada da curva 1, o espanhol acabou tocado por George Russell e abandonou. O britânico da Mercedes tomou punição de 5s.

Verstappen manteve a ponta, à frente do britânico Lewis Hamilton, da Mercedes. Após a primeira rodada de pit stops, o holandês continuou liderando, seguido pelo heptacampeão mundial. Em corrida de recuperação por causa de punições no grid por trocas de componentes da unidade de potência, o mexicano Sergio Pérez, da Red Bull, e o monegasco Charles Leclerc, da Ferrari, apareceram no top 5, disputando a última posição do pódio com Russell.

Após mais de 15 das 56 voltas do GP, acidentes provocaram entradas do safety car: primeiro, o finlandês Valtteri Bottas abandonou com a Alfa Romeo (veja acima), e depois o espanhol Fernando Alonso, da Alpine, se acidentou com Lance Stroll, da Aston Martin. O canadense abandonou.

Mais à frente, Leclerc ultrapassou Pérez, que passou a ser pressionado por Russell, na briga pelo quarto lugar. No 35º giro, Hamilton fez mais um pit stop. Max fez o mesmo, mas a RBR errou e ele perdeu posição para Hamilton e Leclerc. Logo, chegou no ferrarista e passou. O mesmo com Lewis.

