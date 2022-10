Carregar reprodutor de áudio

Daniel Ricciardo negou ter assinado um contrato como piloto reserva da Fórmula 1 para 2023, mas diz que está em negociações para garantir que “ainda estará por perto” do paddock no ano que vem.

Ricciardo está considerando suas opções futuras depois de confirmar em agosto que deixaria a McLaren no final da temporada, um ano antes do final de seu contrato. O oito vezes vencedor de corrida aceitou desde então que não vai correr na F1 no próximo ano, mas foi associado a um potencial papel de reserva para apoiar uma das equipes existentes.

Durante a cobertura da Sky Sports F1 da qualificação para o GP dos Estados Unidos, foi sugerido que Ricciardo poderia retornar à sua ex-equipe Red Bull em um possível papel de reserva. Questionado após a sessão se ele tinha um acordo para se tornar piloto reserva de uma equipe na próxima temporada, Ricciardo respondeu: “Não tenho, não tenho. Por enquanto, tudo são apenas rumores.

“Estou falando? Sim. Mas ainda não há caneta no papel ou algo assim.”

Ricciardo disse que “ainda estaria por perto” porque “ainda tenho ambições para 2024”, quando ele tentará retornar às corridas em tempo integral.

“Então, não vou me desconectar completamente do esporte, mas obviamente nada é garantido para 24”, acrescentou. “Tipo, eu não tenho um assento que eu possa dizer que definitivamente vou pilotar. Mas ainda estarei por perto e tentando trabalhar para voltar.”

Quando a saída de Ricciardo da McLaren foi anunciada, várias equipes ainda tinham vagas para 2023, mas o mercado de pilotos mudou e preencheu as vagas. Com a Williams revelando no sábado que planeja colocar Logan Sargeant em 2023 se ele ganhar pontos suficientes para uma superlicença da FIA, deixa a Haas como a única equipe com vaga livre.

Mas Ricciardo pareceu se distanciar de uma possível mudança para a equipe americana, dizendo: “Com o que está disponível atualmente, sinto que é melhor seguir o plano que tenho e buscar outra coisa.”

Ovais afastam Ricciardo da IndyCar

Ricciardo vem abraçando a cultura americana no fim de semana de corrida do GP dos Estados Unidos, entrando no paddock a cavalo na quinta-feira vestindo uma jaqueta de lantejoulas.

Isso levou o ex-piloto de F1 Romain Grosjean a tweetar que Ricciardo foi “feito para a IndyCar”, tendo feito uma mudança bem-sucedida para a série americana no ano passado depois de deixar a F1.

Mas quando perguntado pelo Motorsport.com se ele consideraria uma mudança para a Indy, Ricciardo respondeu: “Foda-se. Ovais me assustam. Minha ambição de carreira na Fórmula 1 ainda não acabou, então é isso em primeiro lugar. Eu não quero desviar, eu diria principalmente por esse motivo. Mas também ovais, não.

“Dez anos atrás, eu teria dito sim. Estou bem em admitir que não estou bem com ovais.”

Ele acrescentou que mesmo um programa de estrada e pista de rua não seria de interesse, principalmente porque ele continua determinado a permanecer no mundo da F1.

“Eles parecem divertidos, mas acho que, como não estou fora da F1, não me diverti muito”, disse Ricciardo. A parte romântica disso, como a América e tudo mais, seria divertido. Mas sim. É mais uma fantasia.”

