Carregar reprodutor de áudio

Neste domingo, a Fórmula 1 realizou o GP da Emilia Romagna, quarta etapa da temporada 2022. O circuito de Ímola recebeu a disputa, que teve o holandês Max Verstappen, da Red Bull, como pole position, à frente de Charles Leclerc, monegasco da Ferrari. Por isso, o Motorsport.com chega com toda a repercussão da corrida.

O programa é apresentado por Carlos Costa e tem comentários de Rico Penteado, Felipe Motta e Caroline Politta. Veja, curta, compartilhe e também comente, além de se inscrever no canal e ativar as notificações para ficar por dentro de todas as nossas novidades!

F1 AO VIVO: Max PASSEIA e Leclerc ERRA enquanto Hamilton DEFINHA e George brilha;Pérez/Lando vão bem

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast debate Sprint de Ímola, vencida por Verstappen após batalha com Leclerc

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: