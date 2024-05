No fim da tarde desta sexta-feira, foi realizada a sessão classificatória que definiu o grid de largada para o GP de Indianápolis, disputado no traçado misto do lendário circuito norte-americano neste fim de semana.

E quem ficou com a pole foi o atual campeão da IndyCar, Álex Palou. O espanhol da Chip Ganassi cravou 1min09s0004 na classificação recém-ocorrida no Indianapolis Motor Speedway (IMS) e sai da posição de honra neste sábado, a partir de 16h30, com transmissão de ESPN e Cultura. O Motorsport.com cobre.

A segunda posição do grid ficou com o dinamarquês Christian Lundgaard, da equipe RLL. O top 3 foi completado pelo australiano Will Power, da Penske. Já Josef Newgarden, norte-americano da Penske, é quarto, enquanto as cinco primeiras posições foram 'fechadas' por Pato O'Ward, mexicano da McLaren.

O hexacampeão Scott Dixon, neozelandês da Chip Ganassi, larga em sexto. Já o brasileiro Pietro Fittipaldi, da RLL, começa a corrida deste fim de semana no 11º lugar. Líder da temporada, o norte-americano Colton Herta, da Andretti, ficou sem combustível no começo do quali e, com isso, sai de 24º.

1 Álex Palou Ganassi-Honda 1:09.000 GAP 2 Christian Lundgaard RLL-Honda 1:09.092 +0.0921 3 Will Power Penske-Chevrolet 1:09.163 +0.163 4 Josef Newgarden Penske-Chevrolet 1:09.252 +0.252 5 Patricio O'Ward McLaren-Chevrolet 1:09.332 +0.332 6 Scott Dixon Ganassi-Honda 1:09.527 +0.527 7 Alexander Rossi McLaren-Chevrolet 1:09.080 +0.080 8 Marcus Armstrong Ganassi-Honda 1:09.117 +0.117 9 Graham Rahal RLL-Honda 1:09.149 +0.149 10 Felix Rosenqvist Meyer Shank-Honda 1:09.292 +0.292 11 Pietro Fittipaldi RLL-Honda 1:09.369 +0.369 12 Rinus VeeKay Carpenter-Chevrolet 1:09.391 +0.391 13 Scott McLaughlin Penske-Chevrolet 1:09.000 +0.000 14 Kyle Kirkwood Andretti-Honda 1:09.171 +0.171 15 Agustín Canapino Juncos-Chevrolet 1:09.257 +0.257 16 Santino Ferrucci Foyt-Chevrolet 1:09.263 +0.263 17 Jack Harvey Dale Coyne-Honda 1:09.325 +0.325 18 Théo Pourchaire McLaren-Chevrolet 1:09.381 +0.381 19 Linus Lundqvist Ganassi-Honda 1:09.338 +0.338 20 Christian Rasmussen Carpenter-Chevrolet 1:09.419 +0.419 21 Marcus Ericsson Andretti-Honda 1:09.393 +0.393 22 Luca Ghiotto Dale Coyne-Honda 1:09.451 +0.451 23 Romain Grosjean Juncos-Chevrolet 1:09.428 +0.428 24 Colton Herta Andretti-Honda 1:09.539 +0.539 25 Kyffin Simpson Ganassi-Honda 1:09.561 +0.561 26 Tom Blomqvist Meyer Shank-Honda 1:09.626 +0.626 27 Sting Ray Robb Foyt-Chevrolet 1:10.039 +1.039

