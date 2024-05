O Rio Grande do Sul vem passando pelos seus piores dias na história, com inundações que já mataram mais de cem pessoas, além de desabrigar dezenas de milhares de moradores.

Uma série de campanhas estão sendo adotadas por vários esportistas do Brasil e do mundo. Na NASCAR Brasil não foi diferente. O gaúcho Vitor Genz encampa uma dessas campanhas que vem ajudando às pessoas da grande Porto Alegre.

Falando com exclusividade ao Motorsport.com, o piloto relatou como vem encarando este momento.

“Não tem nenhum gaúcho que não foi atingido de alguma maneira”, disse Genz. “Na minha casa não foi tão ruim, a gente tinha um racionamento de água, mas não chegou a encher. Na casa do meu pai foi água até o teto, passando pelo segundo andar da casa.”

“Com o aeroporto fechado, a gente teve 16 horas de viagem de carro para chegar até aqui. Estamos saindo um pouco do Rio Grande do Sul, que também ajuda no racionamento e várias coisas que estão acontecendo lá.”

Genz apresentou a campanha #CorrendoPeloRS, que ajuda na alimentação de desabrigados em todo o estado, além de outras necessidades. Para doar, basta clicar aqui.

“Estamos fazendo campanhas para ajudar o pessoal que está na linha de frente. Nas minhas lives no simulador já arrecadamos R$ 25 mil e agora estamos com uma campanha que é #CorrendoPeloRS, em que tudo o que a gente conseguir arrecadar, vamos passar para um CTG, que é um centro de tradições gaúchas. O irmão da minha esposa está todos os dias lá, chegaram a fizer 4 mil marmitas em um dia, mandando para as cidades mais afetadas da grande Porto Alegre.”

O gaúcho quer aproveitar o fim de semana de etapa da NASCAR Brasil em Londrina para poder chegar ao maior número de pessoas.

“É bonito ver a galera se juntando e, com certeza, nossa corrida aqui neste fim de semana vai ser difícil focar 100%, com tudo o que está acontecendo, mas vamos tentar usar toda essa estrutura de NASCAR, Copa Truck, Drift que a gente tem aqui nesse final de semana, para juntar ao máximo o número de pessoas para ajudar o Rio Grande do Sul. Todos estão engajados nisso.”

Ajuda múltipla

Carro de Cayan Chianca Foto de: Luciano Santos

Além de Genz, outros pilotos que têm ligação com o Rio Grande do Sul também encabeçam campanhas. Cayan Chianca, que é pernambucano, mas mora atualmente em Gramado, estampa no capô de seu carro a campanha SOS RIO GRANDE DO SUL, contando com o apoio do público por meio da chave-pix igrejapazpoa@gmail.com.

Gui Backes, que nasceu em Porto Alegre e que atualmente reside em Chapecó (SC), tem em seu carro a bandeira do Rio Grande do Sul.

A Motorsport.tv Brasil no YouTube transmite neste fim de semana as duas corridas da etapa de Londrina da NASCAR Brasil, às 14h e 17h55 deste sábado.

