Os carros da NASCAR Brasil Series voltaram para a pista no fim desta tarde de sexta-feira (10) em Londrina, simulando o cenário que será encontrado na corrida 2 deste sábado, a Night Challenge.

Léo Reis deu mostras que pode ser o principal nome da etapa, ao completar o segundo treino livre oficial na frente com a marca de 1min26s419.

Gabriel Casagrande e Alex Seid ficaram na segunda posição, a 0s797 de Reis. Léo Torres, atual campeão e que retorna à categoria, ficou na terceira posição.

Jorge Martelli, em quarto, foi o melhor na categoria Challenge, repetindo o bom desempenho de mais cedo.

O restante da programação da NASCAR Brasil em Londrina acontece toda neste sábado. Às 10h20 terão início os treinos de classificação que definirão os grids das duas provas. A corrida 1 terá largada às 14h e a 2 às 17h50, ambas com transmissão ao vivo da Motorsport.tv no YouTube.

Resultado

1) #32 Léo Reis (Rookie), Ford, Unnika Racing Team, 1m26s419

2) #83 Gabriel Casagrande/ Alex Seid, Chevrolet, Unnika Racing Team, 1m27s216

3) #2 Léo Torres, Ford, Singus Competition, 1m27s369

4) #87 Jorge Martelli, Chevrolet (Challenge), Race Engineering Team, 1m27s520

5) #27 Sérgio Ramalho / Lucas Mendes, Chevrolet, Race Engineering Team, 1m27s550

6) #16 Marco Garcia, Ford, Singus Competition, 1m27s598

7) #88 Beto Monteiro / Luan Lopes, Chevrolet (Rookie), Maxon Racing, 1m27s609

8) #20 Lourenço Beirão / Rafa Dias, Ford, Maxon Racing, 1m27s660

9) #7 Jeff Giassi, Chevrolet, Singus Competition, 1m27s683

10) #46 Vitor Genz, Ford, Singus Competition, 1m27s843

11) #77 Valdeno Brito / Dorivaldo Gondra Jr., Chevrolet, Singus Competition, 1m27s881

12) #22 Victor Andrade (Rookie / Challenge), Ford, Singus Competition, 1m28s136

13) #4 Cayan Chianca (Rookie), Ford, Race Engineering Team, 1m286s163

14) #28 Gui Backes, Chevrolet (Challenge), Maxon Racing, 1m28s345

15) #13 Witold Ramasauskas (Rookie), Ford, Unnika Racing Team, 1m28s316

16) #56 Gabryel Romano (Rookie/Challenge), Chevrolet, Unnika Racing Team, 1m28s548

17) #57 Felipe Tozzo, Chevrolet (Challenge), Singus Competition, 1m28s803

18) #12 Edson Reis, Ford (Challenge), Maxon Racing, 1m28s885

19) #63 Luís Trombini/ Giovani Girotto (Rookie/Challenge), Chevrolet (Challenge), Maxon Racing, 1m28s910

20) #24 Brendon Zonta e Alexandre Kauê, Ford (Challenge), Unnika Racing Team, 1m28s931

21) #78 Leo Yoshii, Ford (Challenge), Race Engineering Team, 1m29s034

22) #39 Marcel Jorand (Challenge), Chevrolet, Race Engineering Team,1m30s042

23) #44 Antonio Carvalho (Rookie/Challenge), Chevrolet, Maxon Racing, sem tempo

DETALHES da oferta da MERCEDES a Sainz, o PLANO B da Audi e o PRAZO da decisão. 'Retorno' de Bottas?



F aça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #281 - Vitória muda Norris de patamar na F1?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!