Principal categoria de monopostos dos Estados Unidos, a IndyCar abriu oficialmente nesta sexta-feira o mês mais importante de seu calendário. Neste final de semana será disputado o GP de Indianápolis, corrida disputada no circuito misto do Indianapolis Motor Speedway, que receberá no dia 26 de maio as 500 Milhas de Indianápolis, a Indy 500. E Pietro Fittipaldi busca um resultado sólido para chegar na corrida mais importante do ano com ainda mais confiança.

Mesmo correndo pela primeira vez no traçado misto do IMS, o único brasileiro correndo a temporada completa da Indy 2024 conhece bem Indianápolis: em 2021, Fittipaldi disputou a Indy 500 pela primeira vez. O piloto também espera por um bom desempenho do carro da RLL, que no ano passado fez as poles nas duas provas no circuito, garantindo dois top-5: um segundo lugar de Graham Rahal e um quarto posto com Christian Lundgaard.

“Gosto muito de Indianápolis, um lugar de que tenho muitas recordações. Já disputei a Indy 500, que é uma prova fantástica, e agora retorno ao IMS para iniciar este mês de maio com a corrida no circuito misto. Nossa equipe teve desempenhos muito bons lá no ano passado e espero começar com o pé direito para ganhar ainda mais confiança para as 500 Milhas e a sequência da temporada”, disse Fittipaldi.

A programação do GP de Indianápolis é condensada em apenas dois dias. Nesta sexta-feira ocorreram dois treinos livres e no fim da tarde acontece a classificação, enquanto o sábado contará com a quarta etapa do ano, a partir das 16h. TV Cultura, ESPN e Star+ transmite e o Motorsport.com faz a cobertura.

Tabelas de resultado dos treinos livres para o GP de Indianápolis:

Treino Livre 2

