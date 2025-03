Em meio à preparação de equipes e montadoras para o novo regulamento da Fórmula 1, cuja entrada em vigor está programada para o início de 2026 com destaque principal para a nova unidade de potência da categoria, tanto a própria F1 quanto a FIA agora cogitam reintroduzir os motores V10 na competição.

A possibilidade vem ganhando força nos bastidores, o que também é 'auxiliado' pela incerteza quanto ao sucesso das novas regras já aprovadas para 2026, a partir de quando a elite do esporte a motor terá motores 50% a combustão e 50% elétricos -- de todo modo, as montadoras já vêm investindo no projeto.

Porém, o fato é que, nos paddocks da categoria, o presidente da FIA (Federação Internacional de Automobilismo) vem encampando a tese da volta dos V10 à F1 mediante uso de biocombustíveis, em 'cruzada' detalhada pela Auto Motor und Sport nesta quarta-feira -- e repercutida com pilotos na China.

O plano do retorno aos V10, detalha a publicação, ganhou força na pré-temporada no Bahrein e passa por 2cenários: estender o atual regulamento de motores até 2027 e reintroduzir os V10 na competição em 2028, ou usar as novas unidades de potência de 2026 até 2026 e reintroduzir os V10 a partir de 2029.

Entretanto, fabricantes como a Audi (que entra na F1 em 2026 através da Sauber por causa das novas regras da categoria) e a Honda (que passará a fornecer motores à Aston Martin a partir de 2026) são contrárias ao retorno dos V10. FIA e F1, porém, temem que as regras de 2026 piorem a competitividade.

Se Audi e Honda são contra -- bem como a Mercedes, que está otimista com seu projeto de 2026 --, Red Bull e Ferrari são favoráveis aos V10, segundo o veículo jornalístico. Aliás, tanto o inglês Lewis Hamilton, do time de Maranello, como o holandês Max Verstappen, da equipe taurina, já elogiaram a possível volta.

Verstappen, inclusive, voltou a falar sobre o potencial o retorno dos motores à F1 no dia de mídia do GP da China, nesta quinta-feira: "Para a emoção do esporte, um V10 é muito melhor do que o que temos. A sensação que um motor como esse dava não dá para descrever comparado ao que tem agora".

Além de dar a entender que os V10 poderiam estender sua permanência na competição, Max citou uma memória de infância: "Lembro-me de quando eu era criança, andando e ouvindo o som dos motores, dava muito mais emoção, mesmo que a velocidade do carro pudesse ser mais lenta".

Já Fernando Alonso, que está na expectativa por um Aston Martin-Honda em 2026, ponderou: "Obviamente, adoro os dias dos V10s e V8s e o som que esses carros produziam, sinto falta. Mas também vivemos em um mundo diferente, a tecnologia evoluiu e temos um motor incrivelmente eficiente que usa um terço do combustível que costumava usar". O bicampeão é o único do grid atual a ter corrida na F1 com os V10, cuja última temporada foi em 2005, ano do primeiro título do espanhol com a Renault.

"Nesta era híbrida, não podemos esquecer o quão eficientes os carros são agora em comparação com o passado. Isso é algo muito positivo que temos agora. É como pensar que poderíamos dirigir sem o halo, e tornar os carros mais perigosos e mais adrenalina para os fãs, não faz sentido, porque continuamos avançando. O que temos agora é uma boa F1 e um bom momento para o esporte, e é difícil reinventar algo que nos levaria a um desconhecido", completou o piloto, cujo segundo título veio em 2006, com o V8.

Já o alemão Nico Hulkenberg, da Sauber / Audi, respondeu sobre o assunto quando questionado pelo Motorsport.com: “Acho que os regulamentos das unidades de potência que chegarão a partir do ano que vem [turbo híbrido V6] estão bem definidos, e todos estão, creio eu, já bem por dentro e avançados em desenvolvimento”, continuou. “Esses regulamentos foram desenhados para o futuro, para os próximos tantos anos, então acho que é barulho. Pessoalmente, não acredito muito nisso agora".

Rico Penteado decifra GP DA CHINA! DOMÍNIO da MCLAREN segue? A PRIMEIRA SPRINT do ano! TELEMETRIA

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #326 – Christian Fittipaldi manda real sobre estreia de Bortoleto, Hamilton “apago” e McLaren favorita

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!