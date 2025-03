Isack Hadjar está ansioso para seguir em frente após o desastroso abandono no GP da Austrália de Fórmula 1, depois de compartilhar detalhes sobre o apoio de Anthony Hamilton e abordar os comentários polêmicos de Helmut Marko após o choro de frustração.

Na pista molhada, Hadjar rodou na curva 1 ainda durante a volta de apresentação em Melbourne, ficando desolado ao ver a estreia dos sonhos se desfazer em pedaços antes mesmo de começar. Ao voltar para o paddock, o piloto nem precisou tirar o capacete para mostrar todas as emoções, desde a incredulidade até a raiva e o constrangimento.

O pai de Hamilton foi o primeiro a consolá-lo, mas depois Marko deixou claro que não viu com bons olhos o que ele chamou de "show vergonhoso", palavras ditas com um sorriso, mas de forma 'zombeteira'. Tendo a oportunidade de seguir em frente por contar com uma rodada dupla (Austrália-China), Hadjar neutralizou os comentários do consultor da equipe de Milton Keynes.

"Quer dizer, eu mesmo achei constrangedor", disse o francês. "Falei com Helmut por telefone um dia depois e está tudo bem. Eu o conheço há alguns anos, estou acostumado com a maneira como ele trabalha."

"Ele estava falando alemão e foi interpretado de forma diferente. Você não sabe sobre a linguagem corporal. Não vi a filmagem, então não posso dizer muito. Mas, fora isso, todo o amor dos torcedores e das pessoas, eu não esperava isso de forma alguma. Foi muito bom. Na segunda-feira, já me senti muito melhor, especialmente sabendo que é um fim de semana consecutivo, então tenho que correr novamente, sem ter um mês para pensar nisso."

Hadjar também revelou o que foi dito pelo pai do Hamilton e afirmou que uma das muitas mensagens de apoio que recebeu desde domingo veio do britânico sete vezes campeão mundial: "Ele disse que se lembrava de Lewis estacionando o carro na entrada dos boxes em Xangai [no GP da China de 2007]", disse.

"Foi bom compartilhar o tempo com alguém como Anthony, obviamente o pai do meu ídolo, então foi um momento muito especial. E, de fato, Lewis me enviou uma mensagem mais tarde naquele dia. Então, pessoal de muita classe."

