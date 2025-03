Lando Norris defende que a nova diretiva técnica da Federação Internacional de Automobilismo (FIA) em relação à flexão das asas traseiras não tem nada a ver com a McLaren e, sim, com outra equipe do grid da Fórmula 1.

Desde o fim da temporada anterior, o órgão estava observando mais de perto a questão da flexibilidade da asa traseira dos carros, tentando evitar que as equipes encontrassem áreas cinzentas no regulamento e obtivesse vantagens com isso.

Mesmo assim, a McLaren foi colocada sobre os holofotes acusada de estar usando um 'mini-DRS' que estaria dando uma certa vantagem em relação às rivais. Antes mesmo da corrida na Austrália, a FIA emitiu um comunicado avisando sobre o endurecimento nos testes.

"Conforme comunicado anteriormente, entre o final da temporada de 2024 e o início da temporada de 2025, a FIA exerceu a autoridade que lhe é concedida pelo Artigo 3.15.1 do Regulamento Técnico para introduzir novos testes de carga-deflexão ou tornar mais rigorosos os testes já existentes para a asa dianteira (a partir da 9ª corrida, o GP da Espanha), a asa traseira superior e a asa traseira inferior", disse o comunicado.

"Além disso, a FIA solicitou às equipes o uso de câmeras durante as sessões de Treino Livre para monitorar as deformações exibidas pelos carros durante o GP da Austrália. Após analisar as imagens das deformações da asa traseira, combinadas com as deflexões estáticas medidas dentro da garagem da FIA em Melbourne, a FIA concluiu que existem fundamentos suficientes para a introdução de um teste mais rigoroso na asa traseira superior a partir do próximo GP da China".

Para este fim de semana, a largura máxima do vão entre o plano principal e o flap da asa traseira foi reduzido de 2 mm para 0,5 mm, quando submetida a 75 kg de carga vertical.

Ao ser questionado, nesta quinta-feira de mídia na China, sobre o endurecimento das regras de flexão da asa traseira, Norris desconversou sobre a necessidade da McLaren fazer mudanças no carro por conta da nova diretiva técnica e jogou a responsabilidade para outro rival do grid.

"Não precisamos mudar nada [no carro]. Nossa asa está boa, provavelmente boa demais. Não estamos forçando os limites o suficiente, para ser honesto. Se essa diretriz técnica tivesse sido aplicada no último fim de semana, também estaríamos bem. Parece que ela não é direcionada a nós, é para outras equipes."

