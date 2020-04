No mesmo comunicado onde fez o anúncio do adiamento dos GPs do Bahrein e do Vietnã, a Fórmula 1 divulgou uma segunda informação, detalhando alguns dos planos para a retomada da temporada 2020. De acordo com a categoria, a expectativa atual seria de realizar a primeira corrida do ano no final de maio.

Segundo a nota, isso é algo que será revisado constantemente, seguindo os rumos da pandemia causada pelo coronavírus.

"A Fórmula 1 e a FIA continuam trabalhando com os organizadores no Bahrein e no Vietnã e as autoridades de saúde locais para monitorar a situação e tomar a quantidade de tempo apropriada para estudar a viabilidade para possíveis novas datas para os GPs ao longo do ano caso a situação melhore", diz.

"Como resultado, a Fórmula 1 e a FIA esperam começar o campeonato na Europa, no final de maio, mas com o crescimento do número de casos do Covid-19 na Europa nos últimos dias, isso será revisado regularmente".

O comunicado, porém, levanta uma dúvida sobre o futuro de outras duas etapas que ainda não haviam sido mencionadas: os GPs da Holanda e da Espanha. Marcados para 03 e 10 de maio, respectivamente, eles não entrariam no plano atual da categoria, podendo ser remanejados para outro momento do ano.

Caso esse plano seja levado adiante, a prova inaugural da temporada 2020 da F1 seria também a mais clássica: o GP de Mônaco, marcado para 24 de maio. Por enquanto, resta esperar para ver os rumos não apenas da pandemia causada pelo Covid-19, como também da própria F1.

