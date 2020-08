Pr1meiro Stint: Veja o guia do GP de 70º aniversário da F1

O pneu furado de Lewis Hamilton na última volta trouxe a emoção que o GP da Inglaterra de Fórmula 1 precisava. Mas o que é que realmente aconteceu? No vídeo de hoje do Pr1meiro Stint, o jornalista Tiago Mendonça traz a resposta da Pirelli e aborda outros temas no aquecimento para o GP de 70º aniversário da Fórmula 1.

Por exemplo: será que Hamilton guiando de pneu furado pode ser comparado a Senna ganhando só com a sexta marcha no Brasil em 1991? Tem ainda os melhores memes do GP da Inglaterra, a inacreditável “pegadinha do Rubinho”, a importância dos freios em Silverstone e a opinião dos inscritos nos comentários. Imperdível!