Na quinta (06), a Mercedes anunciou que Valtteri Bottas seguirá com a equipe na Fórmula 1 pelo menos até o final de 2021, após uma renovação tranquila. Enquanto isso, Lewis Hamilton segue sem contrato para o próximo ano, apesar das chances do hexacampeão deixar a equipe serem baixas. O motivo é que Hamilton acha que esse não é momento de falar sobre isso.

Na quinta-feira, Hamilton disse na coletiva de imprensa para o GP dos 70 Anos que não havia atualizações sobre seu futuro, e que sentia que o momento não era ideal para falar sobre seu contrato, devido ao clima global atual com a pandemia da Covid-19.

"Honestamente, não sinto que esse é o momento certo para isso", disse. "Quando você pensa em quantas pessoas ao redor do mundo perderam seus empregos, e pessoas que estão desempregadas, sentar e negociar um contrato grande não parece a coisa mais importante para eu fazer nesse momento".

"É fato que eu quero continuar com a equipe, e não precisará de muito para chegarmos a um acordo. É só que agora não me sinto confortável com isso, então vamos esperar um pouco mais".

Hamilton tem sido a principal voz da F1 em meio a luta contra o racismo e a desigualdade, e vem convocando os líderes do esporte para ajudar a diversificar a indústria.

O piloto foi chave na decisão da Mercedes de trocar a pintura do carro para a cor preta em 2020, como parte de sua mensagem antirracismo, se comprometendo também a melhorar a diversidade na equipe, após descobrir que apenas 3% de seus funcionários são de origens étnicas minoritárias

Hamilton afirmou que não está falando com mais ninguém para 2021, e que está aproveitando a chance de trabalhar com a Mercedes para melhorar a diversidade e a inclusão.

"Mal posso esperar para continuar, particularmente por termos iniciado um novo capítulo na equipe em termos de nos educarmos, como entendemos o que podemos fazer para sermos mais diverso e inclusivo".

"Estou muito animado com as possibilidades para a Mercedes-Benz e a equipe no futuro. Em algum momento, vamos resolver isso [o contrato]. Não estou preocupado".

Verstappen detona F1, RP vive semana decisiva e da Matta conta 'causos' da F1; veja:

PODCAST: Qual é o tamanho da 'sorte' de Hamilton ao vencer com três rodas?