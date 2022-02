Carregar reprodutor de áudio

Nesta quinta-feira, a Fórmula 1 deu sequência às atividades da pré-temporada de 2022 no Circuito de Barcelona. E em meio a uma manhã movimentada, incluindo a primeira bandeira vermelha da semana, Daniel Ricciardo terminou na frente com a McLaren.

O australiano cravou um tempo de 01min20s355 na reta final das quatro horas matutinas de teste, superando o espanhol Carlos Sainz, que ocupou a ponta pela maior parte da manhã. O piloto da Ferrari terminou com 01min20s546. Em terceiro, ficou Pierre Gasly com a AlphaTauri, fazendo 01min20s764.

Alex Albon e Lance Stroll fecharam o top 5, enquanto Lewis Hamilton foi o nono colocado, marcando 01min22s562. Em termos de voltas concluídas, foi Sainz quem deu mais giros, com 71, seguido de Ocon com 66, Schumacher com 65, Ricciardo com 64 e Gasly com 59. Hamilton completou 40 giros ao longo das quatro horas.

Saiba como foi a sessão:

Para esta segunda manhã de treinos, foram escalados os seguintes pilotos: Hamilton (Mercedes) / Pérez (Red Bull) / Sainz (Ferrari) / Ricciardo (McLaren) / Ocon (Alpine) / Gasly (AlphaTauri) / Stroll (Aston Martin) / Albon (Williams) / Bottas (Alfa Romeo) / Schumacher (Haas). Destes, apenas Pérez, Ricciardo, Ocon e Gasly terão o carro pelo dia todo. Os demais serão trocados pelos seus companheiros de equipe a tarde.

Assim como na quarta-feira, não demorou para que os pilotos fossem à pista e Sainz, Gasly e Ricciardo foram os primeiros a sair dos boxes, com os dois últimos fazendo suas estreias na pré-temporada de 2022. E muitas equipes usaram as primeiras voltas para fazerem testes aerodinâmicos, colocando diversas grades nos carros.

Com isso, os tempos de volta registrados na primeira parte da manhã eram bastante altos. Após 30 minutos, a liderança era de Hamilton, mas com 01min27s, bem mais alto que o 01min19s feito por Norris na quarta-feira.

Ao final da primeira hora, era Sainz quem liderava, colocando a Ferrari novamente no topo com 01min21s708, ainda mais de 2s acima da marca de Norris. Em segundo lugar, vinha Albon com a Williams e Ricciardo fechava o top 3.

Quando a sessão chegou à metade, às 7h, horário de Brasília, Sainz mantinha a Ferrari na ponta, baixando sua marca para 01min20s546, enquanto Gasly subia para segundo com 01min21s466 e Albon fechava o top 3, tendo 01min21s657. Já Hamilton era o sétimo, com 01min22s562. Em termos de voltas realizadas, Sainz também liderava a lista com 37 giros, enquanto Hamilton era um dos com menos quilometragem: apenas 16.

Após uma quarta-feira complicada, a Alfa Romeo voltou a ter um início de dia difícil, fazendo apenas 12 voltas com Bottas em pouco mais de três horas de sessão. Ontem, a equipe italiana mal chegou a bater a marca de 30, completando menos da metade de um GP da Espanha, com Bottas e o piloto de testes Robert Kubica passando longos períodos dentro da garagem.

A manhã em Barcelona ainda foi movimentada por outros motivos. Schumacher teve uma rodada com a Haas na curva 13, enquanto Pérez causou a primeira bandeira vermelha da pré-temporada, ao parar com sua Red Bull no meio da pista. A sessão ficou paralisada por muito tempo, retornando apenas nos 20 minutos finais.

No final, Ricciardo ainda conseguiu encaixar uma boa volta para terminar a manhã na ponta, com 01min20s355, superando Sainz que manteve seu 01min20s546. Gasly foi o terceiro com 01min20s764. Albon e Stroll completaram os cinco primeiros. Já Hamilton foi o nono, com 01min22s562.

Em termos de voltas completadas, a liderança foi de Sainz com 71, seguido de Ocon com 66, Schumacher com 65, Ricciardo com 64 e Gasly com 59. Hamilton completou 40 giros ao longo das quatro horas.

Agora o paddock tira uma hora de folga, retornando às 14h, horário local e 10h, horário de Brasília, para mais quatro horas de testes nesta quinta-feira. No Motorsport.com, você acompanha a cobertura completa. Fique ligado!

Classificação final:

Piloto - Equipe - Tempo - Composto - Voltas Completadas

Ricciardo, McLaren, 1m20.355s, C3 - 64 Sainz, Ferrari, 1m20.546s, C3 - 71 Gasly, AlphaTauri, 1m20.764s, C3 - 59 Albon, Williams, 1m21.531s, C3 - 46 Stroll, Aston Martin, 1m21.920s, C3 - 55 Schumacher, Haas, 1m21.949s, C3 - 65 Bottas, Alfa Romeo, 1m22.288s, C3 - 20 Perez, Red Bull, 1m22.412s, C2 - 38 Hamilton, Mercedes, 1m22.562s, C2 - 40 Ocon, Alpine, 1m23.280s, C2 - 66

