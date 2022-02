Carregar reprodutor de áudio

Sebastian Vettel disse que não correrá no GP da Rússia se a Fórmula 1 visitar o país no final deste ano após a invasão da Ucrânia. A categoria disse nesta quinta-feira (24) que estava monitorando a situação depois que a sede da corrida de Sochi iniciou um grande ataque militar à nação vizinha pela manhã, depois de meses de tensões crescentes.

Foi relatado que a UEFA planeja tirar São Petersburgo da final da Liga dos Campeões em junho em reação ao ocorrido, e colocou os planos da F1 para seu evento em xeque.

Vettel, que é diretor da Associação de Pilotos de GP (GPDA) e tem sido uma das figuras mais importantes do grid em questões sociais e direitos humanos nos últimos anos, disse que não poderia falar em nome do grupo, pois ainda não foi discutido o assunto, mas revelou que já estava decidido a não correr na Rússia.

"Na minha opinião pessoal, obviamente acordei chocado após as notícias desta manhã, chocado", comentou o tetracampeão. "Acho horrível ver o que está acontecendo. Logicamente, se você olhar para o calendário, temos uma corrida marcada lá."

"Para mim, minha opinião é que não devo ir, e não vou. Acho errado correr naquele país. Lamento pelas pessoas, pessoas inocentes que estão perdendo suas vidas, sendo mortas por razões estúpidas sob uma liderança muito estranha e louca."

"Tenho certeza de que é algo sobre o qual falaremos, mas como eu disse, não nos reunimos como GPDA ainda."

Fernando Alonso, da Alpine, disse que confiava que a F1 acabaria por "tomar a melhor decisão", enquanto Charles Leclerc, da Ferrari, apoiou a categoria para fazer sua escolha e por "ter mais informações" do que eles.

O atual campeão, Max Verstappen, acrescentou: "Quando um país está em guerra, não é certo correr lá".

F1 2022: MCLAREN na frente, RED BULL com carro REAL e VERSTAPPEN líder de voltas no dia 1 na Espanha

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #162: Quais outras rivalidades podem implodir na F1 em 2022?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: