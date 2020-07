Nesta quarta-feira, um dos maiores pilotos da história do automobilismo completa 39 anos. Trata-se de Fernando Alonso, bicampeão da Fórmula 1, vencedor da última temporada do Mundial de Endurance (WEC) e detentor de dois triunfos nas 24 Horas de Le Mans.

O espanhol também venceu as 24 Horas de Daytona de 2019 e foi destaque do Dakar 2020, em sua estreia nos ralis. Em 2021, Alonso voltará à F1. Antes, porém, o piloto buscará um grande feito: conquistar as 500 Milhas de Indianápolis, no próximo dia 23 agosto.

Será a terceira tentativa do versátil competidor, que chegou a liderar a Indy 500 de 2017 a bordo da Andretti. No ano passado, o espanhol sequer conseguiu se classificar com a McLaren. Em 2020, Alonso voltará a representar a equipe, que agora tem parceria com a Arrow.

O piloto caça a vitória para chegar à Tríplice Coroa do Automobilismo (vencer o GP de Mônaco de F1, as 24 Horas de Le Mans e as 500 Milhas de Indianápolis). O único a realizar tal façanha foi o britânico Graham Hill, também bicampeão da F1.

Depois da empreitada na mítica prova da IndyCar, Alonso mudará seu foco para a F1. No ano que vem, o espanhol voltará à Renault, pela qual conquistou seus dois títulos mundiais da categoria máxima do automobilismo (2005 e 2006).

Button crê que Alonso buscará mais um título

Apesar da idade relativamente avançada, o 'Príncipe das Astúrias' segue admirado por grandes nomes do esporte a motor. E um de seus ex-companheiros, o britânico Jenson Button, acredita que o espanhol brigará pelo tricampeonato da F1.

"Acho que é possível para alguém como Fernando. Realmente acho. O cara vive e respira automobilismo. Ele está no topo e acho que é ótimo que um bicampeão esteja retornando para a F1", disse o campeão de 2009 à Sky Sports.

"Os novos regulamentos [da F1] vêm em 2022, quando ele já terá um ano na equipe. Espero que ele possa ajudar a desenvolver o carro, de modo que eles vão brigar no pelotão da frente", ponderou Button, que correu ao lado de Alonso na McLaren em 2015 e 2016.

"Todos queremos ver Fernando brigando com os melhores na frente. Ele é um personagem complicado e não sabemos como isso vai terminar com a Renault, mas preciso parabenizá-los por trazê-lo de volta à F1", completou Button, que conquistou seu título com a Brawn GP.

GALERIA: Relembre todos os carros da trajetória de Fernando Alonso na Fórmula 1

Galeria Lista Minardi M01 (1999) 1 / 24 Foto de: LAT Images Teste na Fórmula 1. Benetton B200 (2000) 2 / 24 Foto de: LAT Images Teste na Fórmula 1. Minardi PS01 (2001) 3 / 24 Foto de: Minardi Formula 1 Fórmula 1. Renault B201 (2002) 4 / 24 Foto de: LAT Images Teste na Fórmula 1. Renault R22 (2002) 5 / 24 Foto de: Mark Gledhill Teste na Fórmula 1. Renault R23 (2003) 6 / 24 Foto de: Renault F1 Fórmula 1. Jaguar R3 (2002) 7 / 24 Foto de: Mark Gledhill Teste na Fórmula 1. Renault R24 (2004) 8 / 24 Foto de: LAT Images Fórmula 1. Renault R25 (2005) 9 / 24 Foto de: Alessio Morgese Fórmula 1. Renault R26 (2006) 10 / 24 Foto de: Alessio Morgese Fórmula 1. McLaren MP4-21 (2006) 11 / 24 Foto de: Sutton Motorsport Images Teste na Fórmula 1. McLaren MP4-22 (2007) 12 / 24 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Fórmula 1. Renault R28 (2008) 13 / 24 Foto de: Dave Dyer Fórmula 1. Renault R29 (2009) 14 / 24 Foto de: Renault F1 Fórmula 1. Ferrari F10 (2010) 15 / 24 Foto de: Hazrin Yeob Men Shah Fórmula 1. Ferrari 150° Italia (2011) 16 / 24 Foto de: Hazrin Yeob Men Shah Fórmula 1. Ferrari F2012 (2012) 17 / 24 Foto de: Rainier Ehrhardt Fórmula 1. Ferrari F138 (2013) 18 / 24 Foto de: Rainier Ehrhardt Fórmula 1. Ferrari F14-T (2014) 19 / 24 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Fórmula 1. McLaren MP4-30 Honda (2015) 20 / 24 Foto de: McLaren Fórmula 1. McLaren MP4-31 (2016) 21 / 24 Foto de: McLaren Fórmula 1. McLaren MCL32 (2017) 22 / 24 Foto de: Sutton Motorsport Images Fórmula 1. McLaren MCL33 (2018) 23 / 24 Foto de: Sutton Motorsport Images Fórmula 1 McLaren MCL34 (2019) 24 / 24 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Teste de F1

Max Verstappen entalado na privada? Bernoldi relembra episódio no auge da 'guerra' com Jos, pai do prodígio

Motorsport.com debate o futuro do GP do Brasil de F1, que saiu do calendário de 2020

Your browser does not support the audio element.

.