A cada dia que passa, as especulações de rumores sobre o futuro de Lewis Hamilton na Fórmula 1 se intensificam, por causa do contínuo silêncio do britânico, sem se pronunciar desde o GP de Abu Dhabi, quando perdeu o título para Max Verstappen. E Alain Prost diz que entende o tamanho do golpe que o britânico recebeu, acreditando que suas chances de continuidade hoje são meio a meio.

Enquanto Hamilton parecia lidar bem com os acontecimentos logo após o fim da prova, a percepção da perda do título deve ter vindo apenas depois, tanto que o britânico não esteve presente na coletiva de imprensa com os três primeiros colocados da corrida.

Isso leva a uma sequência de adivinhações e opiniões sobre o futuro de Hamilton com a Mercedes e a F1. E Prost não está tão convencido de que o futuro do heptacampeão seja muito claro no momento.

"É difícil de se imaginar agora em seu lugar", disse Prost em entrevista ao jornal francês Le Journal du Dimanche. "Há motivos tanto para ele parar quanto para continuar no momento".

"É uma situação meio a meio agora. Eles sofreram um forte golpe, mas seria muito triste vê-lo fora do grid neste ano", continuou Prost, esperando que Hamilton seja estimulado pelos desafios impostos pelo novo regulamento para continuar.

"Prefiro permanecer otimista, porque está em jogo o octacampeonato. Essas novas regras talvez coloquem três equipes lutando entre si na liderança, então até quatro ou cinco pilotos podem ter chances. É um desafio que Hamilton pode querer enfrentar".

Editor revela BASTIDORES da cobertura ESPECIAL no GP DE SÃO PAULO: "Band ABRAÇOU a F1"

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #157: Editor da Band, Fred Sabino fala de sucesso da F1 e dá destaques de 2021

Ouça agora mesmo

Your browser does not support the audio element.

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: