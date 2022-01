Com a abolição das turning vanes, bargeboards e desviadores de fluxo nas laterais, aqueles que escreveram as regras da Fórmula 1 de 2022 estão convencidos de que podemos ter um vácuo mais 'limpo' que evitará perda de carga e permitirá ultrapassagens. No entanto, temos certeza de que os projetistas não encontrarão formas de tornar os fluxos com vórtices mais eficientes?

É um desafio entre policias e... ladrões. Por um lado está o legislador que pretende aprovar um regulamento da F1 que permita que os monopostos de efeito solo se mantenham por mais tempo atrás uns dos outros para facilitar a batalha e as tentativas de ultrapassagem, e por outro os projetistas. É uma luta desigual, por isso também é fácil prever como terminará.

Pat Symonds pode se aposentar agora que deliberou as regras aerodinâmicas de 2022: o grupo de trabalho técnico que a Liberty Media formou anos atrás para revolucionar o regulamento da F1 completou sua tarefa, mas alerta: "Eu trabalhei com três aerodinâmicas - explicou Pat, engenheiro de longa data com carreira dividida entre Toleman, Benetton, Renault, Marussia e Williams - enquanto as equipes no estudo e desenvolvimento de monopostos de efeito solo envolverão bem mais de mil!"

É muito razoável esperar carros bem diferentes do modelo que a FIA e a FOM mostraram no GP da Grã-Bretanha porque os designers tentarão ir além das restrições regulatórias.

Ler o regulamento técnico da F1 2022 não é nada simples: este ano, perfis geométricos bem definidos foram adicionados aos volumes que definem os espaços em que é possível trabalhar, os engenheiros podem decodificar.

Se a ideia era simplificar as regras para torná-las mais acessíveis a um público diferente do técnico, o objetivo não foi bem sucedido, pois há o risco de que algumas 'leituras' possam gerar dúvidas até mesmo entre os próprios engenheiros, a ponto de termos que esperar muitos pedidos de esclarecimento ou interpretações extremas de certos códigos numéricos.

Não devemos nos surpreender, portanto, se vermos advogados aparecerem cada vez com mais frequência nas equipes, como fez a Mercedes no disputado GP de Abu Dhabi. A F1 não precisa ser "briguenta": vamos apenas esperar que a revolução dos monopostos de efeito solo não leve a uma controvérsia sem fim.

Pat Symonds explicou qual foi a filosofia que levou a mudar as máquinas com a intenção de torná-las muito menos sensíveis no vácuo: "Começamos o trabalho analisando os carros recentes na galeria: vimos o quanto a gestão do Y250 vortex gerou um outwash que, quanto mais é alimentado e mais empurra o fluxo para fora do pneu traseiro. O vórtice surge da asa dianteira e depois empurra o ar para fora graças aos bargeboards”.

O legislador, portanto, decidiu alterar o desenho da asa dianteira para evitar que o vórtice nocivo nasça e decidiu proibir as bargeboards para evitar que o rastro do carro se abra demais, criando uma perda de carga no que segue, gerando também superaquecimento dos pneus e, portanto, maior desgaste dos pneus dianteiros.

"Se analisarmos o F1 2022 descobrimos que a tendência de fluxo é muito mais consistente porque conseguimos mantê-lo dentro das rodas traseiras, com poucas brechas para fora. Você notará uma grande diferença."

O mesmo resultado foi obtido eliminando as turning vanes sob o bico: "Eram verdadeiros geradores de vórtices - seguiu Symonds - que na parte inferior do carro eram usados ​​para direcionar os fluxos para o fundo de acordo com as necessidades específicas, enquanto com o novo F1 vamos conseguir não deixar o rastro se expandir. Deve ser um avanço significativo".

Pat está satisfeito com o trabalho feito por sua equipe, mas agora será preciso ver qual será a resposta das escuderias às novas regras: "A tentativa é louvável - disse um designer - mas basta encontrar uma descontinuidade na asa dianteira e veremos aqueles vórtices novamente, que a FIA gostaria de banir".

"Tenho certeza de que, pelo menos no início, veremos conceitos aerodinâmicos muito diferentes na asa dianteira em relação ao modelo visto em julho. E também para alimentar o fundo, aparecerão desviadores de fluxo para empurrar o ar para além das rodas traseiras."

