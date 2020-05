Campeão da GP2 e piloto de Fórmula 1 entre 2010 e 2019, o alemão Nico Hulkenberg não renovou com a Renault e foi substituído pelo francês Esteban Ocon para a temporada 2020. Com isso, 'Hulk' ficou sem vaga na categoria e está fora do grid neste ano.

De acordo com Alain Prost, diretor não-executivo da Renault, a troca de pilotos se deveu à aposta da equipe em um projeto de "longo prazo" com Ocon. Além disso, o tetracampeão da F1 ponderou que Hulkenberg é um "pouco negativo".

“Nico queria um ano de contrato. Foi um pouco complicado o que ele pedia, portanto tivemos de tomar uma decisão. Era um momento que antecedia mudança de regulamento, e era difícil planejar isso com Nico sabendo que ele terminaria seu contrato neste ano”, disse ao Canal +.

“Nico é excelente como ser humano, mas ele foi um pouco negativo, ainda que seja claro que o carro não evoluiu como queríamos. Portanto, seguir por mais um ano, sem olhar para o futuro, não era a melhor ideia. Iríamos terminar 2020 com Nico e Daniel ao final dos seus contratos”.

“Claro que Ocon é um piloto jovem, francês, sim. Mas essa não era a prioridade. Ele é um piloto de futuro e com ele poderíamos assinar um contrato longo, de dois anos e opção por mais um, por exemplo. Ele vai trazer o frescor de um jovem piloto que chega a uma nova equipe. Aqui, ele pode fazer um primeiro ano como preparação para o futuro, é diferente. Nós projetamos um pouco mais para o futuro”, explicou Prost.

“Ele se integrou bem, se dá muito bem com Daniel e toda a equipe. Assim que também nos dá um pouco de frescor. Embora, por outro lado e, infelizmente, gostaríamos que ele já tivesse feito várias corridas”, completou o 'Professor'.

