Q4: Acompanhe tudo sobre a pole de Bottas para o GP de Portugal

Valtteri Bottas foi o grande nome da Fórmula 1 em Portimão, conquistando a pole position para o GP deste domingo. Lewis Hamilton, que busca a 100ª pole, ficou no quase, com a segunda posição. Max Verstappen e Sergio Pérez dividem a segunda fila.

Confira todos os detalhes ao vivo com o programa que repercute o treino de classificação em terras portuguesas.

PODCAST: TELEMETRIA: Tudo sobre GP de Portugal e as mudanças no calendário com Rico Penteado

