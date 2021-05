F1: Alfa Romeo pede que FIA revise punição de Raikkonen em Ímola

A Alfa Romeo pediu à FIA uma revisão à decisão que acabou com uma punição a Kimi Raikkonen no GP da Emilia Romagna de Fórmula 1, custando ao finlandês a nona posição e o que seriam seus primeiros pontos em 2021.

Os comissários julgaram que Raikkonen havia quebrado o regulamento em Ímola ao não entrar no pit lane para a relargada após a bandeira vermelha causada pelo acidente de Valtteri Bottas e George Russell.

Na volta anterior à relargada em movimento, Raikkonen rodou com sua Alfa na curva três antes se voltar à pista. O regulamento da F1 determina que, sob o safety car, um piloto pode recuperar sua posição original, desde que seja feito antes do apagar das luzes do carro de segurança.

Caso isso não seja realizado, o piloto é obrigado a entrar no pit lane e largar de lá apenas depois que todo o grid passa pela saída dos boxes. Raikkonen não recuperou as posições e participou da relargada na pista, quebrando o que é determinado pelo regulamento.

Com isso, o finlandês teve 30 segundos adicionados ao seu tempo, caindo de nono para 13º e promovendo Esteban Ocon e Fernando Alonso a nono e décimo, respectivamente.

Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C41 Photo by: Charles Coates / Motorsport Images

Após a corrida, a Alfa Romeo explicou que sentia que haviam incertezas sobre o que Raikkonen deveria ter feito ou não e por isso buscou aconselhamento da direção de prova. Mas, segundo o chefe de engenharia de pista Xevi Pujolar, a resposta veio tarde demais.

"Kimi rodou atrás do safety car e, naquele momento, ele perdeu posições. Sempre buscamos recuperar a posição".

"Pedimos a Kimi para fazer isso e ele perguntava também se deveria recuperar as posições. Isso criou uma interrogação, se isso era uma volta de formação ou uma volta atrás do safety car. Por isso pedimos uma clarificação à FIA".

"Enquanto esperávamos, pedimos a Kimi para esperar. Infelizmente, a resposta veio tarde demais. Então mantivemos a posição. E, depois disso, o resultado foi a penalização".

O regulamento permite que uma equipe possa solicitar uma revisão de penalidade se novas evidências surgem para contestá-la.

O código desportivo da FIA determina que uma revisão pode ser realizada se "um novo elemento, significativo e relevante, seja descoberto e não estava disponível para as partes no momento da decisão".

A Alfa Romeo terá uma reunião virtual com os comissários da FIA às 13h, horário de Brasília para discutir se a revisão é válida ou não e se o novo elemento pode ser admitido como evidência.

BRIGA de 'gato e rato' entre Mercedes e Red Bull nos treinos em Portugal | SEXTA-LIVRE

Assine o canal do Motorsport.com no Youtube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like (joinha) nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

PODCAST: TELEMETRIA: Tudo sobre o GP de Portugal e as mudanças no calendário com Rico Penteado

Your browser does not support the audio element.