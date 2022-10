Carregar reprodutor de áudio

Na tarde deste sábado, foi realizado o classificatório para o GP do México, 20ª de 22 etapas da temporada 2022 da Fórmula 1 com Max Verstappen conquistando a pole! As Mercedes surpreenderam e vão largar em P2, com George Russell, e P3 com Lewis Hamilton. Já as Ferraris conseguiram apenas o P5 com Carlos Sainz e P7 com Charles Leclerc.