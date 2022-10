F1 - Mercedes: Red Bull exagera ao chamar punição de "severa"

Carregar reprodutor de áudio

Pela violação do teto orçamentário da Fórmula 1 de 2021, a Red Bull foi punida pela FIA com uma multa de 7 milhões de dólares e uma redução em 10% dos testes aerodinâmicos pelos próximos 12 meses, o que a equipe considerou "severo" e "draconiano". Mas, para a Mercedes, a rival exagera ao usar esses termos.

Segundo Christian Horner, a Red Bull aceitou o Acordo de Violação da FIA de forma amarga, citando fatores mitigantes que teriam levado aos gastos acima do teto, dizendo que a punição foi severa para o valor revelado.

Com a punição, a Red Bull terá apenas 63% do tempo de testes no túnel de vento que a equipe que terminar em sétimo no Mundial de Construtores deste ano. Já Ferrari e Mercedes deverão ter 75% e 80% respectivamente, caso eles terminem em segundo e terceiro, respectivamente.

Segundo Horner, essa falta de testes pode valer entre 0s250 e meio segundo por volta em termos de performance. Mas Andrew Shovlin, diretor de engenharia de pista da Mercedes, sente que a escala da punição "não é muito mais do que você perderia ao ficar uma posição acima no Mundial".

"Não é uma punição tão grande quanto terminar duas posições acima [no Mundial]", disse Shovlin durante a coletiva de sábado no México. "Então descrevê-la como 'draconiana' é um exagero".

"Reduzir o número de simulações limita sim sua liberdade no desenvolvimento de um conceito, mas estamos em um momento do regulamento em que ele já está bem explorado. Mas você definitivamente precisa ser mais eficiente".

Christian Horner chamou a punição da Red Bull de "draconiana", mas rivais veem de forma diferente Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

Shovlin notou que, se 10% de túnel de vento realmente valesse meio segundo, "uma equipe do fundo do grid teria 3s de vantagem para as da frente, e não é isso que acontece. O time que terminar em último no Mundial deste ano terá 115% do tempo de túnel de vento do sétimo colocado no próximo ano.

"Tudo depende do quão boa é a sua tomada de decisões ao longo do ano. Eu penso que seja um décimo, dois no máximo, é o que realisticamente seria o seu impacto".

Questionado quantas simulações de túnel de vento a Red Bull perderia com os 10%, Shovlin disse que "seria apenas quatro ou cinco tentativas".

"Não sei exatamente o número, não consegui calcular. Onde você pode acabar perdendo é se você escolher um conceito incorreto e precisa dar uns passos atrás. Isso tira sua liberdade de explorar diferentes caminhos".

