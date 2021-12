Neste sábado foi realizado o treino classificatório para o GP da Arábia Saudita, penúltima etapa da temporada 2021 da Fórmula 1.

Por isso, o Motorsport.com chega com o programa Q4, com toda a análise da sessão que definiu o grid de largada para a corrida em Jeddah, que estreia na categoria, além das principais notícias como a investigação dupla em cima de Hamilton e a possibilidade da F1 voltar a realizar a corrida sprint em Interlagos em 2022.

O Q4 é apresentado por Guilherme Longo (@gglongo), repórter do Motorsport.com e tem comentários de Lucas Foresti, piloto da Stock Car (@pilotolucasforesti), e do jornalista Felipe Giacomelli (@felipegiacomelli). Assista, curta o vídeo, compartilhe e também comente, além de se inscrever no canal e ativar as notificações para ficar por dentro de todas as nossas novidades!

F1 AO VIVO: VERSTAPPEN BATE NO FIM E HAMILTON É POLE NO GP DO ARÁBIA SAUDITA; veja ANÁLISE do quali

