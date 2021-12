Lewis Hamilton pode respirar aliviado. O piloto da Mercedes na Fórmula 1 se livrou de ambas as possíveis punições que poderia receber neste sábado de GP da Arábia Saudita: desrespeitar bandeiras amarelas e o incidente com Nikita Mazepin.

O britânico da Mercedes foi convocado inicialmente por não ter reduzido a velocidade de seu carro o suficiente após a aparição da bandeira amarela dupla.

De acordo com o Código Esportivo Internacional da FIA, os pilotos são obrigados a “reduzir significativamente a velocidade, não ultrapassar e estar preparados para mudar de direção ou parar” quando forem mostradas bandeiras amarelas duplas.

Hamilton não foi punido pelo primeiro incidente, e um documento divulgado pela FIA aponta que a sinalização foi emitida acidentalmente por um dos fiscais de pista. Logo, o heptacampeão não cometeu qualquer infração.

Uma segunda convocação foi emitida pelos comissários 20 minutos depois por impedir Nikita Mazepin, que estava se aproximando de Hamilton em alta velocidade e teve que tomar uma atitude evasiva.

"O piloto recebeu um alerta de 10 segundos que o carro 9 estava se aproximando quando estava na curva 2. Devido a uma falha na comunicação pela equipe, ele não recebeu outra indicação até que o piloto estivesse ao seu lado".

"Os comissários aceitam que esse circuito apresenta desafios aos pilotos em relação ao uso de espelhos como método de determinar a aproximação de outros carros. Apesar de ser a responsabilidade do piloto em evitar incidentes do tipo, para esse circuito eles dependem essencialmente da comunicação eficiente da equipe. Isso não aconteceu e por isso foi determinada tal penalização".

Qualquer penalidade seria um revés para Hamilton na luta pelo título de F1, com duas etapas restantes nesta temporada. O britânico atualmente está oito pontos atrás de Verstappen no campeonato de pilotos.

