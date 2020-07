Após o Hospital Santa Maria alle Scotte anunciar no início da semana que o piloto e ciclista paralímpico Alex Zanardi havia sido transferido para uma clínica de reabilitação neurológica para iniciar nova etapa de seu tratamento, o italiano precisou voltar para a UTI nesta sexta.

Zanardi passos os últimos dias na Clínica de Reabilitação Villa Beretta, na região de Como na Itália. Porém, segundo o boletim médico divulgado pela instituição, as condições instáveis do piloto fizeram com que ele fosse internado novamente.

Agora, Zanardi está no Hospital San Raffaele em Milão e se encontra novamente internado na Unidade de Terapia Intensiva. Leia abaixo a íntegra do boletim médico.

"Hoje, diante das condições clínicas instáveis ​​do paciente Alex Zanardi, e após consultas adequadas com o Dr. Franco Molteni, chefe do Departamento de Reabilitação Especializada Villa Beretta, uma instalação pertencente ao Hospital Valduce, onde o paciente estava hospitalizado desde 21 de julho e, pelos especialistas de referência, a transferência dos mesmos foi organizada, com meios e assistência adequados, para a Unidade de Terapia Intensiva do Hospital San Raffaele, em Milão ".

