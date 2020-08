Racing Point confirma Hulkenberg para GP dos 70 Anos de F1

Nico Hulkenberg terá mais uma chance de correr na Fórmula 1 em 2020. A Racing Point confirmou que o alemão ocupará novamente a vaga de Sergio Pérez na equipe neste final de semana, para o GP dos 70 Anos em Silverstone.

Pérez, que testou positivo para Covid-19 na semana passada, terminou de cumprir o período de isolamento, abrindo caminho para sua volta na segunda prova em Silverstone. Porém, o mexicano precisava passar por mais um obstáculo: apresentar um resultado negativo para poder entrar no paddock.

Mas infelizmente o resultado de Pérez voltou a dar positivo e, com isso, ele foi descartado do GP deste final de semana, abrindo caminho para o alemão participar de mais um final de semana, visando inclusive conseguir participar da prova, algo que não conseguiu no GP da Grã-Bretanha.

No final de semana passado, Hulkenberg teve boas performances nos treinos livre mas, na classificação, apostou em uma estratégia de pneus médios e acabou caindo no Q2. No domingo, um parafuso da embreagem o impediu de participar da prova, que marcaria sua volta à F1 desde o GP de Abu Dhabi de 2019.

O alemão afirmou que está ativamente buscando uma vaga na categoria em 2021.

