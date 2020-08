Depois de tanta correria no final de semana, Nico Hulkenberg não conseguiu participar do GP da Grã-Bretanha de Fórmula 1 neste domingo. E depois da prova a Racing Point revelou a origem dos problemas: o parafuso da embreagem.

A investigação feita pela equipe revelou que a peça havia falhado e se soltado dentro da unidade de potência.

"Parece que um parafuso se soltou de seu espaço", disse o chefe da equipe Otmar Szafnauer. "E esse parafuso foi parar em um lugar que não permitiu que o motor de combustão interna fosse ligado. Com ele preso, não tinha como fazer o carro ligar".

"Acho que é cedo para entender o porquê, mas ele se cortou, então pode ser um problema material. Pode ser um problema de excesso de torque, não sei. Tenho certeza que todos passam por testes do tipo, mas se a proporção do torque não for a correta, ele pode acabar se partindo".

"Pode ser o material usado na produção, mas até que você olhe para todas as possibilidades não tem como saber ao certo. Precisamos analisar e chegar a fundo para resolver.

Szafnauer disse que a peça era parte do pacote fornecido pela Mercedes.

PÓDIO: Hamilton vence com três rodas em GP da Grã-Bretanha maluco

