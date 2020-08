Na manhã desta sexta, antes do início do primeiro treino livre para o GP dos 70 Anos de Fórmula 1, a FIA finalmente divulgou a decisão sobre o protesto da Renault contra a Racing Point, julgando a favor da equipe francesa. A Racing Point recebeu uma reprimenda, perdeu pontos do campeonato de construtores e uma multa de 400 mil euros como punição.

Em um longo documento entregue pela Federação na sexta, os investigadores concluíram que o projeto do duto de freio da Racing Point de fato viola o regulamento da F1.

A FIA concluiu que o "principal" projetista do duto de freio era a Mercedes, o que significava que a Racing Point havia quebrado as regras com o que havia feito.

Foi decidido que a equipe perderá 15 pontos no campeonato de construtores, 7,5 de cada carro, no GP da Estíria, além de uma multa de 400 mil euros. A equipe também recebeu uma reprimenda por ter continuado a usar os dutos nos GPs da Hungria e da Grã-Bretanha.

No comunicado, a FIA disse que não aceitou os argumentos da Racing Point, que alegou que havia feito todo o processo de design dos dutos. A Federação ainda revelou que a Racing Point recebeu um conjunto completo de dutos de freios da Mercedes em 06 de janeiro.

E mesmo que o design atual dos dutos dianteiros sejam uma evolução do usado pela própria equipe em 2019, a FIA concluiu que o conceito do traseiro foi baseado no da Mercedes.

"Considerando que os dutos de freio traseiros do RP20 não foram usados no RP19 em 2019 e considerando que os fiscais acreditam que o esforço de design gasto pela Racing Point para adaptar os dutos desenhados originalmente pela Mercedes para o W10, a investigação conclui que o designer principal dos dutos traseiros do RP20 foi a Mercedes, e não a Racing Point".

A FIA acredita que, ao usar o design da Mercedes, a Racing Point teve uma vantagem competitiva, podendo se esforçar mais em outras áreas do carro.

Apesar da punição para a equipe no campeonato de construtores, a FIA disse que não é algo realista esperar que a Racing Point remova seus dutos nesse momento, trocando por novos.

"A investigação reconhece que, já que os dutos seguem o regulamento técnico de 2020 da FIA, não é realista esperar que a Racing Point desenvolva um novo projeto de modo que levaria eles a 'desaprender' o que já sabem".

"Portanto, a penalidade imposta tem como intenção punir a vantagem em potencial que a Racing Point pode ter ganho no processo de utilizar algo que não foi projetado por eles".

A desqualificação das corridas foi descartada porque o duto quebrou apenas o regulamento esportivo, em vez de fazer alguma coisa que não cumprisse o regulamento técnico. A Racing Point tem agora 24 horas para decidir se recorrerá.

