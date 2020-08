Piloto da Ferrari, Charles Leclerc é um dos poucos competidores da Fórmula 1 que não aderiram à prática de se ajoelhar contra o racismo em protestos realizados antes das corridas na temporada 2020. A decisão do monegasco repercutiu bastante e ele foi acusado de ser racista, o que o levou a fazer um desabafo nas redes sociais. "É triste ver como algumas pessoas manipulam minhas palavras para me fazer parecer racista", escreveu.

"Eu não sou racista e odeio racismo absolutamente. Racismo é nojento", afirmou Leclerc através de seu perfil no Twitter. Parem de me colocar no mesmo grupo de pessoas deploráveis que discriminam os outros por causa de sua cor, religião ou gênero. Não faço parte disso e nunca farei. Sempre fui respeitoso com todos e isso deveria ser um padrão no mundo contemporâneo", seguiu o monegasco.

"E, para quem quer que esteja usando minha imagem para promover ideias erradas, por favor pare. Eu não gosto de política e não quero ser envolvido nisso", completou o piloto da Ferrari via rede social.

Leclerc não tem se ajoelhado desde o GP da Áustria, que inaugurou a temporada 2020 da F1. O monegasco foi questionado sobre sua decisão e deixou a entender que mais valiam ações que manifestassem um comportamento antirracista.

"Eu acredito que importam mais os fatos e comportamentos em nosso dia a dia do que gestos formais. Não vou me ajoelhar, mas isso não significa que eu esteja menos comprometido do que outros na luta contra o racismo", explicou.

Além de Leclerc, outros competidores preferiram não se ajoelhar desde o princípio da F1 2020: Max Verstappen, Carlos Sainz, Daniil Kvyat, Antonio Giovinazzi e Kimi Raikkonen. No GP da Gra-Bretanha, outros dois pilotos não ajoelharam: Valtteri Bottas e Kevin Magnussen.

