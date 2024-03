Diante do desempenho dos pilotos novatos, Ralf Schumacher defende que o grid da Fórmula 1 não envelheça e tenha cada vez mais espaço para pilotos jovens. O ex-piloto argumentou que não tem nada contra Fernando Alonso, piloto com 41 anos e ainda em atividade na categoria, mas afirmou que a categoria não pode ficar cada vez "mais velha".

Para alguns, o espanhol é a prova de que "a idade é apenas um número" na F1. A frase está sendo cada vez mais usada, pois o bicampeão mundial não mostra sinais de desaceleração em termos de suas habilidades na Aston Martin.

No entanto, Ralf Schumacher não acredita que o envelhecimento do grid da F1 seja um sinal positivo e argumenta que é preciso fazer mais para dar lugar a jovens talentos no grid.

Em entrevista à Speedweek, Ralf Schumacher sugeriu aumentar o número de dias de testes não exclusivos para os atuais pilotos da F1 para quebrar o círculo vicioso e dar uma chance aos jovens pilotos.

"Não tenho nada contra Alonso, mas a Fórmula 1 não pode ficar cada vez mais velha", declarou Ralf Schumacher.

Alonso certamente justifica seu lugar no grid com seu desempenho, mas Ralf Schumacher afirma que as equipes têm "medo" de confiar em um piloto novato e espera que isso comece a mudar depois do desempenho de Oliver Bearman com a Ferrari no GP da Arábia Saudita.

"Era muito importante que alguém entrasse e conseguisse um bom resultado. Todas as equipes estavam quase com medo de aceitar novos pilotos. Esperamos que isso faça com que novos pilotos entrem no grid.", encerrou.

