No próximo domingo, a Fórmula 1 realiza a antepenúltima corrida da temporada 2020: o GP do Bahrein. É a primeira de duas provas em Sakhir, que terá seu anel externo utilizado no fim de semana seguinte. Antes, porém, o circuito tradicional será o palco da disputa.

Bom para Lewis Hamilton, que já venceu três vezes na pista barenita. O britânico, aliás, tentará dar prosseguimento à caça de uma marca histórica: chegar a 100 pole positions na carreira ainda em 2020.

Para isso, o piloto da Mercedes precisa largar da posição de honra em todos os GPs restantes neste ano. Entretanto, o 'recorde centenário' do heptacampeão mundial não é a única coisa em jogo no GP do Bahrein, conforme explica o Motorsport.com:

*Os horários das atividades de pista e dos programas do Motorsport.com você vê mais abaixo

Hamilton na busca pela pole 100 em 2020

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1, 1st position, lifts his trophy on the podium Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

O recordista de vitórias da F1 também é o homem que mais largou na frente na categoria: 97 vezes, contra 65 de Michael Schumacher. Para chegar à 100ª pole ainda neste ano, Hamilton precisa ser o mais rápido nas três classificações restantes. Em 2020, foram 10 poles em 14 GPs.

Sainz na caça pelo posto de 'melhor do resto'

Carlos Sainz Jr., McLaren, rides the track Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

De saída da McLaren, o espanhol ficou em sexto na F1 2019, sendo considerado o 'melhor do resto'. Em 2020, porém, a disputa está mais acirrada por causa da má fase da Ferrari, para a qual Sainz vai em 2021. O piloto busca terminar outro ano em alta, mas está atrás dos rivais.

Ferrari e a briga pelo 'pódio' entre construtores

Charles Leclerc, Ferrari SF1000 Photo by: Charles Coates / Motorsport Images

A escuderia tem desafio semelhante ao de seu futuro representante, já que está atrás da concorrência e precisa de um bom resultado para seguir na disputa: o objetivo, para o time, é terminar o campeonato no Top 3. Entretanto, está atrás de Racing Point, McLaren e Renault.

Max Verstappen em busca da segunda posição

Third place Max Verstappen, Red Bull Racing in Parc Ferme Photo by: FIA Pool

O piloto holandês da Red Bull tem 170 pontos, 27 a menos que o finlandês Valtteri Bottas, da Mercedes. Caso queira seguir na briga pelo vice, Verstappen precisa diminuir a diferença para o concorrente já no GP do Bahrein.

Moral de Bottas, que pretende confirmar vice-campeonato

Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11 Photo by: Charles Coates / Motorsport Images

No GP da Turquia, Hamilton largou em sexto e venceu brilhantemente para ser heptacampeão. Já Bottas saltou em nono e terminou apenas em 14º após rodar seis vezes. O finlandês precisa recuperar a boa forma para confirmar a segunda posição no campeonato deste ano.

Todas as notícias sobre o GP do Bahrein de F1 você acompanha no site do Motorsport.com e em nosso canal no YouTube. Fique por dentro de todas as novidades e análises, além de conferir nossos programas e vídeos!