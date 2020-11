Ninguém pode dizer que Fernando Alonso não está animado com sua volta à Fórmula 1 em 2021. O espanhol tem passa por um extenso programa de testes com um carro de 2018 da Renault e tem sido uma pessoa muito presente na fábrica e inclusive nos finais de semana de corrida. Mas o bicampeão brincou que seu futuro chefe, Cyril Abiteboul, já está ficando de saco cheio dele.

Alonso foi confirmado pela Renault para ocupar a vaga deixada por Daniel Ricciardo, que irá para a McLaren em 2021. O espanhol terá como companheiro o francês Esteban Ocon, que constantemente fala sobre o importante papel que Alonso vem desempenhando ao longo da temporada 2020.

Apesar de insistir que o momento de virada para a Renault será a temporada de 2022, com a introdução do novo regulamento técnico, Alonso vem se preparando exaustivamente para o retorno e já começou a cobrar a equipe sobre o desenvolvimento do modelo de 2022, brincando na semana passada que o carro deveria começar a ser testado já em primeiro de janeiro.

Mas, com tudo isso, Alonso, em entrevista à revista francesa Auto Hebdo, brincou que talvez Abiteboul já não esteja mais aguentando as suas sugestões.

"Faz uma meia hora, enviei três mensagens a ele. Sei que ele as leu, mas ainda não me respondeu. Tenho certeza de que ele está começando a se cansar de mim, porque nem responde às minhas mensagens".

Mas Alonso afirma que essa euforia não é uma particularidade do momento, e sim uma característica que sempre esteve presente em sua carreira.

"As pessoas parecem ficar muito surpresas cada vez que ouvem falar de mim sobre esse assunto, mas sempre fui assim. Na McLaren, todos ficaram surpresos com o quanto eu estava animado com a Honda, e pensaram que eu estava mais feliz do que na Ferrari. Mas eu também tive esse entusiasmo pela Ferrari".

"Sempre fui assim, mas as pessoas não percebem até começarem a trabalhar comigo. E voltar à Fórmula 1 sempre foi um desejo".

