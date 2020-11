O ainda piloto da Ferrari, Sebastian Vettel, afirmou que, caso recebesse uma oferta da Mercedes no futuro, aceitaria a proposta. O alemão deixará a Ferrari no final da temporada e irá para a Aston Martin, onde correrá com motor Mercedes na Fórmula 1.

O piloto de 33 anos disse ao italiano Corriere dello Sport: "Estou deixando a Ferrari agora e definitivamente não quero culpá-la. O carro está em minhas mãos e essa é a atitude que tenho desde os 16 anos."

“A melhor Ferrari que já tive foi a de 2017. Estávamos um pouco atrás na qualificação, mas muitas vezes conseguíamos competir com a Mercedes. Tivemos altos e baixos juntos ... "

“Pensei em encerrar minha carreira no final da temporada, mas ainda tenho muito a dar ao esporte e a oferta da Aston Martin veio na hora certa. Conheço Lawrence Stroll e Otmar Szafnauer há muito tempo. Eles se encontraram comigo no paddock para discutir uma possível transição. Foi assim que as conversas entre nós começaram. Não é segredo."

O tetracampeão também foi questionado sobre os comentários de Max Verstappen de que "90% do grid venceria com a Mercedes". Vettel comentou essa declaração: "É difícil dizer se isso é verdade ou não."

"É claro que a Mercedes tem um ótimo carro, a equipe é incrivelmente forte e o Lewis está aproveitando isso. Certamente alguns pilotos se sairiam bem no lugar de Hamilton. Mas não devemos esquecer que Lewis faz isso em todo GP, e esse é exatamente o seu ponto forte."

Sobre a possibilidade de se mudar para a Mercedes, o piloto alemão foi sincero: "Se eu tivesse a chance de correr com a Mercedes, não diria 'não' a ​​isso."

"No momento, nenhum piloto pode dizer não à Mercedes e eu definitivamente estaria pronto para enfrentar Lewis."

"Você deveria perguntar a ele também, mas acho que ele gostaria de estar no mesmo time que eu. Há muito respeito entre nós." disse.

Vettel vai competir na Aston Martin no próximo ano, e um eventual bom desempenho pode abrir as portas para a equipe alemã no futuro.

